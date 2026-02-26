В Германии ремонт резиденции президента оценили в 600 млн евро

В Германии обнародовали планы давно необходимого ремонта дворца Бельвю, официальной резиденции президента Германии, и согласно им, стоимость реконструкции составит около 600 млн евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Согласно информации Федерального президентского офиса, сумма в 601 млн евро включает 71 млн евро на случай повышения цен на строительство и 188 млн евро на резерв рисков, включая потенциальные загрязнители, которые могут быть обнаружены в конструкции здания.

Ремонтные работы могут начаться уже летом. Председатель Федерального ведомства по строительству и региональному планированию Петра Весселер заявила, что продолжительность в восемь лет считается "реалистичной".

Президент Франк-Вальтер Штайнмайер должен будет переехать во временную резиденцию, вероятно, в офисный небоскреб рядом с дворцом.

Сам Штайнмайер, комментируя ремонт, отметил, что он давно назрел.

Президент упомянул, что из-за рисков для безопасности, а также из-за протекания водопровода он не может использовать резиденцию в полной мере во время проведения мероприятий.

В начале февраля депутатам Палаты общин и членам Палаты лордов предложили варианты реставрации стоимостью почти 40 млрд фунтов стерлингов Вестминстерского дворца, где проходят заседания законодателей.

Также сообщалось, что Букингемский дворец прекратил проводить приемы иностранных лидеров из-за ремонта.