Будівлю парламенту Британії пропонують відреставрувати за майже 40 млрд фунтів

Депутатам Палати громад і членам Палати лордів запропонували варіанти реставрації вартістю майже 40 млрд фунтів стерлінгів Вестмінстерського палацу, де відбуваються засідання законодавців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Рада з питань реставрації та оновлення парламенту, яка розробляла варіанти ремонту занепалої парламентської будівлі, рекомендувала два підходи.

Перший варіант передбачає повне тимчасове виселення як Палати громад, так і Палати лордів із Вестмінстерського палацу на час проведення робіт. Переїзд триватиме від 19 до 24 років, а роботи коштуватимуть від 11,1 до 15,6 млрд фунтів стерлінгів.

Другий варіант передбачає поетапне проведення робіт, як це відбувається нині. У межах цього підходу Палата лордів переїде з парламентського комплексу на період від 8 до 13 років до розташованого неподалік конференц-центру QEII.

Тим часом Палата громад на два роки переміститься до зали засідань Палати лордів на період проведення робіт, утім не раніше 2041 року. Цей варіант коштуватиме від 19,5 до 39,2 млрд фунтів стерлінгів і загалом роботи триватимуть від 38 до 61 року.

Раніше вважалося, що депутати неохоче ставляться до повного виїзду з парламентського комплексу.

Члени Палати громад і Палати лордів повинні проголосувати за обраний варіант. Також їм запропонують проголосувати за початковий пакет робіт, який триватиме до семи років і коштуватиме близько 3 млрд фунтів стерлінгів.

Вестмінстерський палац перебуває в аварійному стані через десятиліття недофінансування та застарілу інфраструктуру. Більшість інженерних систем – електропроводка, водопостачання, каналізація й опалення – датуються серединою XX століття або ще ранішими періодами і регулярно виходять з ладу. У будівлі фіксують витоки води, ризик пожеж, наявність азбесту та серйозне руйнування кам’яної кладки.

Через статус об’єкта Світової спадщини ЮНЕСКО відкладати комплексну реставрацію більше не вважають безпечним, тому парламент змушений обирати між масштабними й дорогими сценаріями ремонту.

