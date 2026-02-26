В Іспанії оприлюднили секретні документи про спробу держперевороту 1981 року

Іспанський уряд опублікував раніше засекречені документи, пов'язані зі спробою державного перевороту 23 лютого 1981 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Трохи більше ніж через п'ять років після смерті диктатора Франсиско Франко спроба державного перевороту піддала тоді ще молоду іспанську демократію суворому випробуванню.

Дві озброєні роти парамілітарного поліцейського підрозділу Цивільна гвардія під командуванням підполковника Антоніо Техеро ввечері 23 лютого штурмували парламент у Мадриді.

Депутати були взяті в заручники під час сесії з обрання нового прем'єр-міністра в нижній палаті, або Конгресі депутатів. Пролунали постріли, але ніхто не постраждав. Військові підрозділи також зайняли місто Валенсія.

Рішуча позиція короля Хуана Карлоса, який лише через кілька годин після окупації Конгресу виступив з потужною телевізійною промовою, в якій закликав до збереження конституційного ладу, позбавила путчистів запалу.

Повстанські сили здалися до полудня 24 лютого.

З оприлюднених документів випливає, що заколотники вважали серйозною помилкою те, що не заарештували тодішнього короля Хуана Карлоса I, який є членом династії Бурбонів.

"Перша помилка: залишити "Бурбона" на свободі і ставитися до нього як до людини честі", – йдеться у відтвореній копії рукописного запису одного з учасників, опублікованому на сайті уряду Іспанії. Досі невідомо, який військовий командир написав цей документ.

Численні інші документи, оприлюднені вперше, містять подробиці планів перевороту, подальших спроб учасників приховати свою участь у подіях та реакції на те, що сталося.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив на початку цього тижня, що опублікування документа "погасить історичний борг".

Раніше в Іспанії внесли проєкт про автоматичне розсекречення урядових документів після 45 років зберігання, що мало б відкрити доступ до багатьох документів часів Франко.