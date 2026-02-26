В Испании обнародовали секретные документы о попытке госпереворота 1981 года

Испанское правительство опубликовало ранее засекреченные документы, связанные с попыткой государственного переворота 23 февраля 1981 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Чуть более чем через пять лет после смерти диктатора Франсиско Франко попытка государственного переворота подвергла тогда еще молодую испанскую демократию суровому испытанию.

Две вооруженные роты парамилитарного полицейского подразделения Гражданская гвардия под командованием подполковника Антонио Техеро вечером 23 февраля штурмовали парламент в Мадриде.

Депутаты были взяты в заложники во время сессии по избранию нового премьер-министра в нижней палате, или Конгрессе депутатов. Прозвучали выстрелы, но никто не пострадал. Военные подразделения также заняли город Валенсия.

Решительная позиция короля Хуана Карлоса, который всего через несколько часов после оккупации Конгресса выступил с сильной телевизионной речью, призвав к сохранению конституционного строя, лишила путчистов запала.

Повстанческие силы сдались к полудню 24 февраля.

Из обнародованных документов следует, что мятежники считали серьезной ошибкой то, что не арестовали тогдашнего короля Хуана Карлоса I, который является членом династии Бурбонов.

"Первая ошибка: оставить "Бурбона" на свободе и относиться к нему как к человеку чести", – говорится в воспроизведенной копии рукописной записи одного из участников, опубликованной на сайте правительства Испании. До сих пор неизвестно, какой военный командир написал этот документ.

Многочисленные другие документы, обнародованные впервые, содержат подробности планов переворота, дальнейших попыток участников скрыть свое участие в событиях и реакции на произошедшее.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил в начале этой недели, что опубликование документа "погасит исторический долг".

Ранее в Испании внесли проект об автоматическом рассекречивании правительственных документов после 45 лет хранения, что должно было бы открыть доступ ко многим документам времен Франко.