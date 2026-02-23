Іспанія розсекретить нові документи щодо спроби перевороту у 1981 році

В Іспанії вирішили розсекретити нові документи стосовно спроби державного перевороту 1981 року і ролі у цих подіях попереднього короля Хуана Карлоса I.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес 23 лютого – у річницю подій 45-річної давнини – оголосив про рішення розсекретити нові документи стосовно спроби реакційного держперевороту 1981 року.

Він зазначив, що такий крок необхідний для закриття "історичного боргу" перед іспанським суспільством. Документи мають бути опубліковані у середу.

Матеріали, як очікують, розкриють більше деталей про роль під час тих подій попереднього короля Іспанії Хуана Карлоса I, інших інституцій та спецслужб.

У 2022 році колишній очільник розвідки Альберто Саїс стверджував, що багато документів стосовно тих подій зникли.

22-24 лютого 1981 року група посадовців з Цивільної гвардії та військових структур спробували вчинити держпереворот, що було останньою серйозною спробою відновити в Іспанії порядки часів диктатора Франсіско Франко.

Підполковник Антоніо Техеро з озброєними спільниками зі стріляниною штурмували будівлю нижньої палати парламенту у Мадриді, перервавши складання присяги новим урядом.

Король Хуан Карлос I, як вважають, зіграв провідну роль у тому, щоб завадити заколотникам. Переворот провалився після телевізійного звернення Хуана Карлоса, де він висловився на підтримку демократично обраного уряду й конституційного ладу.

Раніше в Іспанії внесли проєкт про автоматичне розсекречення урядових документів після 45 років зберігання, що мало б відкрити доступ до багатьох документів часів Франко.

Опитування 2025 року показало, що п’ята частина іспанців ностальгують за диктатурою Франко.