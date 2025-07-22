В Іспанії пропонують розсекретити документи доби диктатури Франко

Іспанський уряд у вівторок вніс законопроєкт про автоматичне розсекречення урядових документів після 45 років, який в разі ухвалення може пролити світло на події часів диктатури генерала Франсіско Франко.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Законопроєкт має на меті замінити чинний закон про державну таємницю, ухвалений в Іспанії за часів правління Франко, який не містить положень про автоматичне розсекречення документів після спливання певного строку.

За словами іспанського міністра юстиції Фелікса Боланоса, ініціатива передбачає автоматичне розсекречення всіх документів через 45 років з моменту створення, окрім тих, що можуть поставити під загрозу нацбезпеку.

Водночас для урядових документів, створених після цього періоду, передбачена кількарівнева система розсекречування залежно від грифу – від 5 років для "обмеженого доступу" до 60 років для "надзвичайно секретних".

"Цим законом ми подолаємо перешкоду в нашому законодавстві, щоб привести його у відповідність до європейських стандартів. Громадяни мають право знати. Влада зобов'язана надавати документи, які мають важливе значення для історії", – наголосив Боланос.

Він водночас попередив, що розсекречення документів часів Франко буде поступовим процесом, зважаючи на їхній обсяг.

Тепер законопроєкт тепер має пройти через парламент, де уряд соціаліста Педро Санчеса не має стабільної більшості голосів.

Генерал Франсіско Франко прийшов до влади в Іспанії в результаті громадянської війни 1936-1939 років та правив до своєї смерті у 1975-му. Він встановив режим державного терору і національної пропаганди через контрольовані ЗМІ і державну систему освіти.

Лише в 2007 році в Іспанії був ухвалений закон про історичну пам'ять, який був покликаний визнати страждання жертв франкізму. Водночас у країні й досі триває процес переосмислення франкістської доби.

Минулого року в Іспанії закрили єдину справу про тортури, які відбулись за часів режиму диктатора Франко.