Аеропорт Кишинева евакуювали через повідомлення про вибухівку

В аеропорту Кишинева, столиці Молдови, оголосили евакуацію через анонімне повідомлення про нібито закладену вибухівку.

Невдовзі перед 17:00 адміністрація аеропорту та Управління електротранспорту Кишинева оголосили про евакуацію в аеропорту через нібито "замінування".

"Прикордонна поліція оперативно втрутилася та евакуювала пасажирів і персонал аеропорту. На місці працюють спеціалізовані підрозділи МВС. Процедури реєстрації зупинено, можливі зміни у графіку рейсів", – зазначили у пресслужбі аеропорту.

У Парижі минулого тижня через "бомбу" евакуйовували Монпарнаську вежу та престижний ВНЗ.

Перед тим в інший день надійшло фальшиве повідомлення про замінування офісу ультралівої партії "Нескорена Франція".