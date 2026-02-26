Укр Рус Eng

Аеропорт Кишинева евакуювали через повідомлення про вибухівку

Новини — Четвер, 26 лютого 2026, 17:17 — Марія Ємець

В аеропорту Кишинева, столиці Молдови, оголосили евакуацію через анонімне повідомлення про нібито закладену вибухівку.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Невдовзі перед 17:00 адміністрація аеропорту та Управління електротранспорту Кишинева оголосили про евакуацію в аеропорту через нібито "замінування".  

"Прикордонна поліція оперативно втрутилася та евакуювала пасажирів і персонал аеропорту. На місці працюють спеціалізовані підрозділи МВС. Процедури реєстрації зупинено, можливі зміни у графіку рейсів", – зазначили у пресслужбі аеропорту. 

У Парижі минулого тижня через "бомбу" евакуйовували Монпарнаську вежу та престижний ВНЗ.

Перед тим в інший день надійшло фальшиве повідомлення про замінування офісу ультралівої партії "Нескорена Франція". 

