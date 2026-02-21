У Парижі через "бомбу" евакуйовували Монпарнаську вежу та престижний ВНЗ

Ввечері у п’ятницю у Парижі оголошували евакуацію у престижному навчальному закладі Sciences Po та Монпарнаській вежі після повідомлень про нібито закладену вибухівку.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Близько 18 години вечора надійшли повідомлення про нібито закладену вибухівку у багатьох місцях столиці – у тому числі Інституті політичних досліджень Sciences Po та Монпарнаській вежі – 59-поверховому хмарочосі, де розташовані переважно офіси.

Перевірка не виявила ніякої загрози, після чого доступ у заклади відновили.

Раніше цього тижня через фальшиве замінування евакуйовували офіс ультралівої партії "Нескорена Франція". Погроза надійшла на тлі загостреної уваги до партії після резонансної загибелі ультраправого активіста в бійці під час конференції в університеті у Ліоні, де виступала одна з найвідоміших членкинь політсили.

Восени 2025 року у Польщі затримали причетних до сотень фальшивих "замінувань".