Головний офіс ультралівих Франції евакуйовували через "бомбу"

В головному офісі французької ультралівої партії "Нескорена Франція" оголошували евакуацію через повідомлення про замінування, яке виявилось неправдивим.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Паризький офіс "Нескореної Франції" вранці 18 лютого евакуйовували через повідомлення про закладену вибухівку. У партії повідомили, що заява про "замінування" надійшла поліції.

У зв’язку з подіями довкола офісу встановили периметр безпеки, евакуацію оголосили також у прилеглих будівлях та навчальних закладах. Близько 12 години перевірка завершилась і загрозу скасували.

Останніми днями офіси кількох партійних депутатів постраждали від вандалів.

"Хто вважає, що зможе нас залякти – знайте, ми не здамося, ви ніколи нас не переможете", – заявила з цього приводу лідерка фракції у Національних зборах Матільд Пано.

Цьому передувала резонансна загибель ультраправого активіста в бійці під час конференції в університеті у Ліоні, на якій виступала одна з найвідоміших членкинь "Нескореної Франції". У зв’язку з цим затримали 11 осіб. В МВС припустили, що до інциденту могли бути причетні члени місцевої антифашистської групи, пов’язаної з "Нескореною Францією".

Праві організації влаштовують демонстрації на вшанування пам’яті загиблого.

На адресу лідера політсили Люка Меланшона після того почали лунати звинувачення у використанні риторики, що сприяє дедалі більш поляризованому політичному середовищу.