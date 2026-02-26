Аэропорт Кишинева эвакуировали из-за сообщения о взрывчатке

В аэропорту Кишинева, столицы Молдовы, объявили эвакуацию из-за анонимного сообщения о якобы заложенной взрывчатке.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Незадолго до 17:00 администрация аэропорта и Управление электротранспорта Кишинева объявили об эвакуации в аэропорту из-за якобы "заминирования".

"Пограничная полиция оперативно вмешалась и эвакуировала пассажиров и персонал аэропорта. На месте работают специализированные подразделения МВД. Процедуры регистрации приостановлены, возможны изменения в графике рейсов", – отметили в пресс-службе аэропорта.

В Париже на прошлой неделе из-за "бомбы" эвакуировали башню Монпарнас и престижный вуз.

Перед тем в другой день поступило фальшивое сообщение о заминировании офиса ультралевой партии "Непокоренная Франция".