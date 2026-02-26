Премьер Дании объяснила, почему считает целесообразными досрочные выборы

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что сейчас подходящий момент для проведения досрочных парламентских выборов, поскольку страна испытывает значительное внешнеполитическое давление из-за активизации угроз президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии.

Заявление главы правительства Дании приводит DR, сообщает "Европейская правда".

Как отметила Фредериксен, это давление не исчезнет в ближайшее время, и поэтому ничто не мешает провести выборы сейчас.

"Да, это ответственное решение, потому что кризис не закончится через несколько месяцев или полгода; у меня нет оснований считать, что это произойдет. Можно также сказать, что Трамп не должен иметь права голоса по Гренландии, как и относительно того, когда проводить выборы в Дании", – отметила она.

Фредериксен в четверг объявила о досрочных выборах в стране, которые должны состояться 24 марта.

Это решение связывают с резким ростом поддержки правящей Социал-демократической партии Фредериксен в результате агрессивных угроз Трампа аннексировать Гренландию.