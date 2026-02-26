Прем’єрка Данії оголосила дострокові вибори

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у четвер оголосила про дострокові вибори в країні, які мають відбутись 24 березня.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільниці данського уряду наводить Politico.

Оскільки до закінчення повноважень парламенту поточного скликання залишилося менш як рік, вибори мали відбутися не пізніше 31 жовтня.

Однак рішення про перенесення дати голосування, ймовірно, ґрунтується на різкому зростанні підтримки керівної Соціал-демократичної партії Фредеріксен внаслідок агресивних погроз президента США Дональда Трампа анексувати Гренландію.

"Я порекомендувала королю Фредеріку провести вибори 24 березня", – заявила Фредеріксен депутатам під час пленарного засідання данського парламенту в Копенгагені.

У своєму виступі Фредеріксен прямо згадала про напруженість у відносинах Копенгагена з Вашингтоном і сказала, що її тимчасовий уряд буде пильним у період до виборів у березні.

"Незважаючи на те, що зараз у Данії триває передвиборча кампанія, світ не чекає. Як всім відомо, конфлікт навколо Гренландії ще не закінчився. Уряд, звичайно, продовжуватиме дбати про інтереси Данії", – зазначила прем’єрка.

Соціал-демократи зазнали драматичної поразки на загальнонаціональних муніципальних виборах у грудні, але рейтинг партії стрімко зріс завдяки палкому захисту Фредеріксен суверенітету Данії.

Згідно з останніми опитуваннями виборців, партія прем'єр-міністра може набрати 22% голосів, що майже вдвічі перевищує прогнозований результат її найближчих конкурентів, "Зелених лівих".

Партія Фредеріксен наразі перебуває у коаліції з лібералами-центристами та поміркованими, але багато прогресивних прихильників її партії закликають до більш тісної співпраці з лівими групами.

Вона відмовилася сказати, з ким вона буде прагнути керувати, якщо виграє майбутні вибори, додавши, що може уявити собі повторне партнерство з "політичним центром" так само легко, як і союз з лівими.

"Я заздалегідь нічого не виключаю. У часи, в яких ми живемо, я утримаюся від висунення остаточних вимог", – зауважила Фредеріксен.