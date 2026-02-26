Прем'єрка Литви назвала неприйнятним блокування Угорщиною санкцій проти РФ і допомоги Україні

Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене називає неприйнятними рішення Угорщини заблокувати кредит Україні в розмірі 90 млрд євро і накласти вето на нові санкції проти Росії.

Заяву очільниці литовського уряду наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила Ругінене, для неї це чутливе питання, "оскільки я з країни, яка відчуває тиск і загрозу".

"Ми, литовці, розуміємо, як важливо інвестувати в перемогу України… Європейський Союз повинен знайти способи втілити ці рішення в життя. Припинення підтримки для нас є неприйнятним", – сказала вона.

Нагадаємо, Угорщина заблокувала кредит у 90 млрд євро для України від ЄС, відмовившись проголосувати за один з трьох затверджених Європейським парламентом документів.

Також Будапешт блокує ухвалення Євросоюзом 20-го пакета санкцій проти Росії,

У ЄС лунають побоювання, що тиснути на прем’єра Віктора Орбана під час виборчої кампанії може бути небезпечно.