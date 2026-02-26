Премьер Литвы назвала неприемлемым блокирование Венгрией санкций против РФ и помощи Украине

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене называет неприемлемыми решения Венгрии заблокировать кредит Украине в размере 90 млрд евро и наложить вето на новые санкции против России.

Заявление главы литовского правительства приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Как отметила Ругинене, для нее это чувствительный вопрос, "поскольку я из страны, которая испытывает давление и угрозу".

"Мы, литовцы, понимаем, как важно инвестировать в победу Украины... Европейский Союз должен найти способы воплотить эти решения в жизнь. Прекращение поддержки для нас неприемлемо", – сказала она.

Напомним, Венгрия заблокировала кредит в 90 млрд евро для Украины от ЕС, отказавшись проголосовать за один из трех утвержденных Европейским парламентом документов.

Также Будапешт блокирует принятие Евросоюзом 20-го пакета санкций против России.

В ЕС звучат опасения, что давить на премьера Виктора Орбана во время избирательной кампании может быть опасно.