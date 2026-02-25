У ЄС кажуть, що тиснути на Орбана під час виборчої кампанії може бути нерозумно

У ЄС шукають вихід з угорської блокади кредиту Україні на 90 млрд євро, проте лунають побоювання, що тиснути на прем’єра Віктора Орбана під час виборчої кампанії може бути небезпечно.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

У Будапешті намагаються перетворити кредит для України та ширше протистояння з ЄС на політичну пастку для угорської опозиції напередодні парламентських виборів 12 квітня. Орбан діє в Європі обструктивно, "зважаючи на вибори", зазначив один з посадовців ЄС на умовах анонімності

Переговори щодо кредиту тривають у Єврокомісії та між столицями та продовжаться у середу на черговій зустрічі послів ЄС. Але шлях уперед є невизначеним.

"Є газопровід, вибори в Угорщині та нагальна потреба України в кредиті... На цьому етапі важко передбачити, як розвиватимуться події", – повідомив виданню один із дипломатів ЄС. Угорщина "стала ще більш непередбачуваною, ніж зазвичай", сказав інший дипломат.

Дипломатів і посадовців ЄС турбує те, що, незалежно від своєї публічної позиції, Орбан рідко відмовляється від остаточної угоди, коли вона вже укладена. У своєму листі до глави Євроради Антоніу Кошти на початку тижня він навіть назвав себе "одним з найбільш дисциплінованих і послідовних членів Європейської ради". Багато хто в Брюсселі визнає, що в цьому є частка правди. Але не відомо, чи з наближенням виборів і загрозою для його політичного виживання Орбан гратиме за тими самими правилами.

Виконавча влада ЄС і Кошта, якому доручено переконати Орбана, мають обмежений простір для нестандартного мислення. "Тиснути на нього під час передвиборчої кампанії може бути не найрозумнішим кроком", – сказав неназваний дипломат.

ЄС завжди може застосувати статтю 7, яка дозволяє призупинити право голосу держави-члена і обійти опозицію Угорщини щодо України. Але це може зіграти на руку передвиборчій риториці Орбана.

Іншим варіантом може бути призупинення фінансування ЄС або процедури порушення. Однак це займе час, якого Україна не має.

24 лютого Рада ЄС ухвалила два документи для позики у 90 млрд для України, проте ще один блокує Угорщина.

Як повідомляла "Європейська правда", Угорщина погрожує блокувати 90 млрд для України, доки Київ не поновить транзит російської нафти у Європу через нафтопровід "Дружба".