Європарламент підтримав створення фонду для допомоги жінкам у ЄС із абортами

Європейський парламент у середу проголосував за резолюцію із закликом створити фонд для розширення доступу жінок до абортів на території всього Європейського Союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Пропозицію про фонд підтримали 358 депутатів Європарламенту, проти проголосували 202, а ще 79 – утрималися під час голосування.

Вона передбачає створення добровільного фінансового механізму, який допоможе країнам ЄС надавати послуги з аборту жінкам, які не мають доступу до них у своїй країні і вирішили поїхати до країни з більш ліберальним законодавством.

Європейські громадяни представили цей план у петиції до ЄС через кампанію "Мій голос, мій вибір".

Напередодні голосування багато ліберальних і лівих депутатів Європарламенту побоювалися, що праві, які мають більшість, зможуть заблокувати резолюцію і замінити її пом'якшеною версією.

Однак найбільша фракція в парламенті – консервативна Європейська народна партія – дозволила своїм депутатам голосувати на підтримку оригінальної резолюції.

Європейська комісія має час до березня 2026 року, щоб відповісти на резолюцію Європарламенту, але вона не зобов'язана підтримувати пропозицію.

Закони про аборти в Європі дуже різняться: від майже повної заборони в Польщі та Мальті до ліберальних правил у Нідерландах та Великій Британії.

У 2024 році депутати Європарламенту підтримали резолюцію із закликом до Ради Євросоюзу додати питання сексуального та репродуктивного здоров'я і право на безпечний і легальний аборт до Хартії основних прав ЄС.