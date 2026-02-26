Лідери п’яти країн ЄС закликали Єврокомісію надати кошти на доступ до абортів

Прем'єр-міністри п'яти країн закликали Європейську комісію вжити заходів щодо ініціативи громадян, спрямованої на пошук фінансування для підтримки доступу до абортів по всьому ЄС.

Про це йдеться в листі лідерів Данії, Естонії, Словенії, Іспанії та Швеції, з яким ознайомилось агентство Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Лист, з яким ознайомилося агентство Bloomberg, адресований президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, яка має відповісти на нього пізніше в четвер.

"Жодна людина не повинна бути змушена продовжувати вагітність проти своєї волі через юридичні, фінансові, географічні або ширші соціально-економічні бар'єри, які на практиці підривають рівний доступ", – йдеться в спільному листі.

Організатори громадянської ініціативи під назвою "Мій голос, мій вибір" закликають ЄС виділити кошти з бюджету для надання фінансової підтримки країнам-членам, які готові забезпечити безпечне переривання вагітності жінкам по всій Європі, які не мають доступу до безпечних і легальних абортів.

Ця ініціатива є важливим кроком у напрямку забезпечення основних прав, гідності та рівності жінок у всьому Європейському Союзі, заявили автори листа.

"Тому ми закликаємо Європейську комісію вжити заходів для визначення того, як "Мій голос, мій вибір" може бути реалізовано на практиці", – наголошують у листі.

Нагадаємо, у грудні Європарламент проголосував за резолюцію із закликом створити фонд для розширення доступу жінок до абортів на території всього Європейського Союзу.

Закони про аборти в Європі дуже різняться: від майже повної заборони в Польщі та Мальті до ліберальних правил у Нідерландах та Великій Британії.

У 2024 році депутати Європарламенту підтримали резолюцію із закликом до Ради Євросоюзу додати питання сексуального та репродуктивного здоров'я і право на безпечний і легальний аборт до Хартії основних прав ЄС.