Еврокомиссия отклонила новое предложение о финансировании абортов

Европейская комиссия не будет создавать новую схему финансирования для расширения доступа к абортам в Европе, отклонив предложение, которое поддержали почти 1,2 миллиона европейских граждан.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, информирует "Европейская правда".

Гражданская инициатива "Мой голос, мой выбор" призвала ЕС создать добровольный финансовый механизм, чтобы помочь странам предоставлять услуги по аборту женщинам, которые не имеют доступа к ним в своей стране и решили поехать туда, где это возможно.

Европейский парламент в декабре проголосовал за эту инициативу.

В Еврокомиссии заявили, что "нет необходимости предлагать новый правовой инструмент", поскольку "поддержка ЕС уже может быть предоставлена относительно быстро государствами-членами, которые желают это сделать в рамках существующих инструментов".

В частности, как отметили в ЕК, страны могут использовать Европейский социальный фонд плюс, "если это соответствует их национальному законодательству, для оказания такой поддержки".

Его бюджет составляет 142,7 млрд евро и в основном используется для поддержки занятости и социальных услуг.

"ЕСФ+ может поддержать усилия этих государств-членов, предоставляя им автономию в определении того, как и при каких условиях будет предоставляться доступ к безопасным и легальным абортам", – говорится в заявлении.

Ранее также стало известно, что премьер-министры пяти стран призвали Европейскую комиссию принять меры по инициативе граждан, направленной на поиск финансирования для поддержки доступа к абортам по всему ЕС.