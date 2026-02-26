Грузія викликала посла Британії через санкції проти провладних телеканалів

До Міністерства закордонних справ Грузії був викликаний посол Великої Британії для роз'яснень у зв'язку із санкціями проти проурядових грузинських телеканалів "Імеді" та POSTV.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Ехо Кавказу".

Роз'яснень від британської сторони 25 лютого вимагала міністерка закордонних справ Грузії Мака Бочорішвілі.

"Ми вимагаємо роз'яснень, на якій підставі були введені санкції проти грузинських телеканалів", – заявила вона.

За словами міністерки, цинічно, що "Велика Британія бачить способом перемоги над Росією санкції проти двох грузинських телеканалів".

Після зустрічі з послом Бочорішвілі зазначила в коментарі ЗМІ, що "за 40 хвилин не почула жодного аргументу, який виправдовував би рішення Лондона щодо телеканалів "Імеді" та POSTV".

Посол Великої Британії Гарет Уорд покинув Міністерство закордонних справ Грузії, не давши коментарів.

У четверту річницю початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Велика Британія розширила санкційний список, додавши 240 організацій, 7 фізичних осіб і 50 суден. До нього увійшли дві грузинські проурядові телекомпанії – "Імеді" і POSTV.

Згідно з офіційною інформацією на сайті британського уряду, обидві телекомпанії поширюють навмисно оманливу інформацію про вторгнення Росії в Україну і підтримують наративи, спрямовані на дестабілізацію України та підрив її територіальної цілісності.

Також варто зазначити, що президентка Європейської комісії у листі до опозиційних політиків Грузії попередила, що ЄС може розглянути скасування безвізу для всього населення країни, якщо тамтешня влада не змінить свій курс.