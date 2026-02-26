Глава Єврокомісії пригрозила повністю зупинити безвізовий режим для Грузії

Президентка Європейської комісії у листі до опозиційних політиків Грузії попередила, що ЄС може розглянути скасування безвізу для всього населення країни, якщо тамтешня влада не змінить свій курс.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє грузинське опозиційне медіа SOVA News.

Опозиційні політики Грузії направили главі Єврокомісії листа у вересні минулого року, де висловили занепокоєння політичною ситуацією в їхній країні.

У відповідь фон дер Ляєн згадала висновки Комісії про те, що Грузія зазнала невдачі в плані державного управління, верховенства закону та боротьби з корупцією.

Вона також нагадала, що, згідно з пропозицією Європейської комісії, Рада Євросоюзу частково призупинила дію спрощеного візового режиму з Грузією. Обмеження стосувалися власників дипломатичних і службових паспортів.

За словами президентки Єврокомісії, ЄС продовжує переговори щодо подальших заходів щодо Грузії, зокрема щодо скасування безвізового режиму для всіх її громадян.

"Хоча консенсус щодо санкцій між державами-членами ще не досягнуто, переговори з питання про санкції щодо осіб, відповідальних за відступ від демократії та порушення прав людини, тривають", – написала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, у представленому у листопаді Єврокомісією пакеті звітів про розширення Грузію критикують найбільше. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що наразі Грузія є країною-кандидатом на членство в ЄС "лише за назвою".

Повідомляли, що у Грузії вирішили з 2 березня 2026 року ліквідувати Антикорупційне бюро, яке було створене у 2022 році за рекомендацією Євросоюзу, а також Службу захисту персональних даних.

У 2024 році в країні пройшли парламентські вибори, результати яких не визнали опозиційні партії Грузії, а також Європарламент.