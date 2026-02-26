Грузия вызвала посла Британии из-за санкций против провластных телеканалов

В Министерство иностранных дел Грузии был вызван посол Великобритании для разъяснений в связи с санкциями против проправительственных грузинских телеканалов "Имеди" и POSTV.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Разъяснений от британской стороны 25 февраля потребовала министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

"Мы требуем разъяснений, на каком основании были введены санкции против грузинских телеканалов", – заявила она.

По словам министра, цинично, что "Великобритания видит способом победы над Россией санкции против двух грузинских телеканалов".

После встречи с послом Бочоришвили отметила в комментарии СМИ, что "за 40 минут не услышала ни одного аргумента, который оправдывал бы решение Лондона в отношении телеканалов "Имеди" и POSTV".

Посол Великобритании Гарет Уорд покинул Министерство иностранных дел Грузии, не дав комментариев.

В четвертую годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину Великобритания расширила санкционный список, добавив 240 организаций, 7 физических лиц и 50 судов. В него вошли две грузинские проправительственные телекомпании – "Имеди" и POSTV.

Согласно официальной информации на сайте британского правительства, обе телекомпании распространяют намеренно вводящую в заблуждение информацию о вторжении России в Украину и поддерживают нарративы, направленные на дестабилизацию Украины и подрыв ее территориальной целостности.

Также стоит отметить, что президент Европейской комиссии в письме к оппозиционным политикам Грузии предупредила, что ЕС может рассмотреть отмену безвиза для всего населения страны, если местные власти не изменят свой курс.