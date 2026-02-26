У Литві оголосили вирок проросійській активістці, яка заперечувала радянські злочини

У Литві четвер міський суд Вільнюса оштрафував проросійську активістку Еріку Швенченене на 3750 євро за заперечення злочинів, скоєних Радянським Союзом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Вона була засуджена за публічні заяви, що ставлять під сумнів офіційну версію нападу на прикордонний контрольно-пропускний пункт Медінінкай 31 липня 1991 року, в результаті якого сім литовських офіцерів було вбито, а один отримав важкі поранення.

У дописі в Facebook, який призвів до порушення справи, жінка написала, що "трагедія в Медінінкай є похмурим наслідком дій литовських спецслужб", додавши, що "багато фактів вказують на те, що вбивці були з їх числа", і стверджуючи, що "правда прихована, свідки мовчать".

У січні прокурор Шарунас Шимоніс звернувся до суду з проханням накласти на неї обмеження свободи строком на один рік і шість місяців з інтенсивним наглядом.

Він також просив, щоб Швенченене була зобов'язана проживати в Каунасі або Приєнайському районі, залишатися вдома з 22:00 до 06:00, видалити свій пост у Facebook, зареєструватися в службі зайнятості або знайти роботу, виплатити 1000 євро до фонду допомоги жертвам і заборонити їй відвідувати меморіал у Медінінках.

Замість цього суд наклав штраф.

Перед винесенням вироку Швенченене закликала своїх прихильників через соціальні мережі взяти участь у слуханні. З'явилися лише кілька людей, у тому числі Казімерас Юрайтіс, який разом з нею проходить по окремій справі за ймовірну допомогу іншій державі в діях проти Литви, і проросійський активіст Лаурінас Рагельскіс, який очікує вироку за звинуваченням у розпалюванні ненависті до групи людей і оскверненні місця, що користується суспільною повагою.

Швенченене є співзасновницею нині розпущеного Міжнародного форуму добросусідства, організації, що виступає за поліпшення відносин з Росією і Білоруссю.

Нагадаємо, прокуратура Латвії висунула звинувачення прокремлівській активістці Поліні Камльовій з Резекне в тому, що вона переказала близько 43 євро за придбання пристрою для придушення дронів, щоб передати його російським військовим.

А в Естонії засудили одного з лідерів проросійської партії Koos Айво Петерсона до 14 років позбавлення волі у справі про державну зраду.