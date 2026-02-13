У Латвії проросійській активістці загрожує 10 років тюрми за донат у 43 євро на армію РФ

Прокуратура Латвії висунула звинувачення прокремлівській активістці Поліні Камльовій з Резекне в тому, що вона переказала близько 43 євро за придбання пристрою для придушення дронів, щоб передати його російським військовим.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Не називаючи імені людини, в прокуратурі розповіли, що 28 січня було прийнято рішення про притягнення особи до кримінальної відповідальності за статтею Кримінального закону про фінансування збройного конфлікту.

Обвинувачена залишається під вартою.

Оскільки переказати гроші з латвійського банку в російський неможливо, обвинувачена звернулася до свого знайомого в Білорусі. Ця людина, виконуючи прохання обвинуваченої і не знаючи про справжнє призначення платежу, переказала 157 білоруських рублів (близько 42,86 євро) зі свого особистого банківського рахунку в білоруській кредитній установі на банківський рахунок знайомого обвинуваченої в російській кредитній установі.

Найближчим часом буде прийнято рішення про завершення досудового кримінального процесу і передачу справи до суду.

За фінансування збройного конфлікту Кримінальний закон передбачає до десяти років позбавлення волі з пробаційним наглядом до трьох років.

Раніше повідомляли, що латвійська прокуратура висунула звинувачення проти чотирьох громадян Латвії за шкідницьку діяльність, здійснену за завданням російської спецслужби.

Крім того, у Латвії затримали підозрюваного у шпигунстві на користь Росії, що збирав інформацію для російської військової розвідки.