В Литве вынесли приговор пророссийской активистке, отрицавшей советские преступления

В Литве в четверг городской суд Вильнюса оштрафовал пророссийскую активистку Эрику Швенченене на 3750 евро за отрицание преступлений, совершенных Советским Союзом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Она была осуждена за публичные заявления, ставящие под сомнение официальную версию нападения на пограничный контрольно-пропускной пункт Медининкай 31 июля 1991 года, в результате которого семь литовских офицеров были убиты, а один получил тяжелые ранения.

В посте в Facebook, который привел к возбуждению дела, женщина написала, что "трагедия в Медининкай является мрачным следствием действий литовских спецслужб", добавив, что "многие факты указывают на то, что убийцы были из их числа", и утверждая, что "правда скрыта, свидетели молчат".

В январе прокурор Шарунас Шимонис обратился в суд с просьбой наложить на нее ограничение свободы сроком на один год и шесть месяцев с интенсивным надзором.

Он также просил, чтобы Швенченене была обязана проживать в Каунасе или Приенайском районе, оставаться дома с 22:00 до 06:00, удалить свой пост в Facebook, зарегистрироваться в службе занятости или найти работу, выплатить 1000 евро в фонд помощи жертвам и запретить ей посещать мемориал в Медининках.

Вместо этого суд наложил штраф.

Перед вынесением приговора Швенченене призвала своих сторонников через социальные сети принять участие в слушании. Появились лишь несколько человек, в том числе Казимерас Юрайтис, который вместе с ней проходит по отдельному делу за вероятную помощь другому государству в действиях против Литвы, и пророссийский активист Лауринас Рагельскис, который ожидает приговора по обвинению в разжигании ненависти к группе людей и осквернении места, пользующегося общественным уважением.

Швенченене является соучредителем ныне распущенного Международного форума добрососедства, организации, выступающей за улучшение отношений с Россией и Беларусью.

Напомним, прокуратура Латвии выдвинула обвинение прокремлевской активистке Полине Камлёвой из Резекне в том, что она перевела около 43 евро за приобретение устройства для подавления дронов, чтобы передать его российским военным.

А в Эстонии приговорили одного из лидеров пророссийской партии Koos Айво Петерсона к 14 годам лишения свободы по делу о государственной измене.