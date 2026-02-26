У Бухаресті велосипедист через 12 років відсудив €100 тисяч за травми через яму на дорозі

Після 12 років судової тяганини велосипедист зі столиці Румунії виграв позов за травму, отриману через яму на дорозі, та отримає 100 тисяч євро компенсацій.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Велосипедист із Бухареста після 12 років судових процесів виграв позов проти Адміністрації вулиць Бухареста у зв’язку з тяжкою травмою, яку він отримав через глибоку вибоїну на дорозі. Суд присудив йому компенсацію у розмірі 100 тисяч євро.

Інцидент стався ще у червні 2014 року. Чоловік у вечірній час їхав вулицею у центральній частині Бухареста і на погано освітленій ділянці влетів у неогороджену глибоку вибоїну, не помітивши її. Через отримані травми йому довелось видалити селезінку та витратити значні кошти на лікування.

Спершу після його скарги відкрили кримінальне провадження за фактом неумисного завдання тілесних ушкоджень. Адміністрація вулиць Бухареста намагалась перекласти відповідальність на інші служби.

Через те, що розгляд справи затягнувся на понад 10 років, давність для кримінальної відповідальності завершилась.

Проте у підсумку суд все одно визнав провину органу, відповідального за утримання доріг у належному стані, та присудив постраждалому 100 тисяч євро компенсації.

Адвокат велосипедиста привітав рішення та зазначив, що для його клієнта це питання не лише грошей, а й підтвердження, що життя і здоров’я громадян мають значення і недбалість міських служб не залишиться безкарною.

Після нинішньої зими, більш суворої, ніж зазвичай, водії Бухареста теж масово нарікають на вибоїни, через які можна серйозно пошкодити авто. Адміністрація вулиць Бухареста пообіцяла швидкі ремонти.

Нагадаємо, у Німеччині набула розголосу історія чоловіка з Мюнхена, якого звинуватили у порушенні законодавства про приватність за фотодокази проти "горе-паркувальників" під школою.

У Польщі восени 2025 року затвердили закон, за яким діти до 16 років зобов’язані вдягати шоломи під час їзди на велосипедах.