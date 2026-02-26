В Италии женщине выплатили компенсацию за перелом во время работы из дома

Сотрудница университета в Падуе, которая сломала лодыжку дома во время рабочей онлайн-встречи, получила компенсацию за лечение согласно решению суда.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

В апреле 2022 года сотрудница юридического факультета Падуанского университета получила перелом лодыжки в двух местах. Она травмировалась во время рабочей встречи на платформе Zoom после того, как встала из-за стола, чтобы взять документы. Травма потребовала операции и лечения, которое длилось более четырех месяцев.

Сначала 60-летней женщине было отказано в выплате пособия от Inail, национального органа Италии, который управляет обязательным страхованием от травм и заболеваний во время производства. Там аргументировали это тем, что несчастный случай произошел дома, а не на работе.

Женщина обратилась за юридической помощью к профсоюзу, который, в свою очередь, подал апелляцию в суд по трудовым спорам Падуи.

Этот суд классифицировал несчастный случай как связанный с работой. Женщине была присуждена компенсация, включая задолженность по выплатам и возмещение медицинских расходов.

