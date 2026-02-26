Міністр оборони Швеції підтримує версію про російський дрон у Мальме

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що дрон, який наблизився до французького атомного авіаносця "Шарль де Голль" в порту Мальме, ймовірно, належав Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", передає SVT.

Збройні сили Швеції розслідують інцидент, про який стало відомо ввечері 26 лютого. Повідомляли, що російський безпілотник наблизився до авіаносця "Шарль де Голль", де його приглушили військові.

"Ймовірно, сталося порушення повітряного простору Швеції дроном. Це відбулося у зв'язку з перебуванням російського військового корабля в Ересунді. За всіма даними, між російським військовим кораблем і цим дроном існує сильний зв'язок", – заявив міністр оборони.

У Збройних силах Швеції поки не знають, що сталося з безпілотником після глушіння.

Генеральне командування Франції заявило, що дрон перехопили приблизно за 10 кілометрів від порту Мальме.

Туди французький атомний авіаносець "Шарль де Голль" прибув кілька днів тому в рамках військових навчань НАТО Orion-26.

ЗМІ раніше писали, що на тлі інцидентів з російськими дронами, які порушують повітряний простір країн НАТО, в Європі задумались над тим, яку активну відповідь можна дати на гібридні дії РФ.