Министр обороны Швеции поддерживает версию о российском дроне в Мальме

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что дрон, который приблизился к французскому атомному авианосцу "Шарль де Голль" в порту Мальме, вероятно, принадлежал России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", передает SVT.

Вооруженные силы Швеции расследуют инцидент, о котором стало известно вечером 26 февраля. Сообщалось, что российский беспилотник приблизился к авианосцу "Шарль де Голль", где его подавили военные.

"Вероятно, произошло нарушение воздушного пространства Швеции дроном. Это произошло в связи с пребыванием российского военного корабля в Эресунде. По всем данным, между российским военным кораблем и этим дроном существует сильная связь", – заявил министр обороны.

В Вооруженных силах Швеции пока не знают, что произошло с дроном после глушения.

Генеральное командование Франции заявило, что дрон перехватили примерно в 10 километрах от порта Мальме.

Туда французский атомный авианосец "Шарль де Голль" прибыл несколько дней назад в рамках военных учений НАТО Orion-26.

СМИ ранее писали, что на фоне инцидентов с российскими дронами, нарушающими воздушное пространство стран НАТО, в Европе задумались над тем, какой активный ответ можно дать на гибридные действия РФ.