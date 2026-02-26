Парламент Германии разрешил военным сбивать неизвестные дроны

Немецкий Бундестаг проголосовал за предоставление Вооруженным силам более широких полномочий по перехвату и сбиванию беспилотников, нарушающих воздушное пространство страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

Бундестаг одобрил поправку к закону о воздушной безопасности, предложенную Министерством внутренних дел, направленную на ускорение и упрощение защиты от беспилотников.

Ранее перехватом дронов занималась местная полиция, а вмешательство Бундесвера было запрещено. Исключением были случаи, когда беспилотники пролетали над военными объектами.

Принятая поправка позволяет федеральным землям обращаться за помощью в противодействии БПЛА к Вооруженным силам Германии.

Процедура потенциального развертывания военных должна быть упрощена и ускорена. В частности, Министерство обороны будет нести полную ответственность за принятие решений по противодействию дронам. Ранее ему необходимо было координироваться с Министерством внутренних дел.

Кроме того, закон вводит уголовную ответственность за умышленное и несанкционированное проникновение в зону безопасности аэропорта, которое мешает воздушному движению. Нарушители могут быть наказаны лишением свободы на срок до пяти лет.

Немецкий парламент принял соответствующее решение на фоне того, что в Европе усилились гибридные атаки с участием беспилотников, в частности против аэропортов.

Напомним, в прошлом году Федеральное уголовное полицейское управление Германии (BKA) зарегистрировало более 1000 подозрительных полетов дронов.

Тогда федеральное правительство и правительства земель открыли в Берлине Общий центр защиты от дронов (GDAZ), чтобы лучше выявлять и нейтрализовывать дроны, летающие незаконно.