У ЄС представили нову директиву для боротьби з незаконним обігом зброї

Європейська комісія представила пропозицію директиви щодо боротьби з незаконним обігом вогнепальної зброї в ЄС та іншими правопорушеннями, пов’язаними зі зброєю.

Про це комісія повідомила у четвер, пише "Європейська правда".

Це перша законодавча ініціатива, ухвалена в межах Європейської стратегії внутрішньої безпеки – ProtectEU.

Сьогодні в державах-членах існують суттєві відмінності у визначенні та покаранні злочинів, пов’язаних зі зброєю, що призводить до фрагментованої правової бази в ЄС.

Пропозиція сприятиме гармонізації та підвищенню ефективності діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинами, пов’язаними зі зброєю.

Крім того, пропозиція усуває прогалину щодо зловживання 3D-друком для незаконного виробництва зброї.

Пропозиція жодним чином не змінює і не впливає на чинні правила ЄС щодо законного придбання, володіння та транскордонного переміщення вогнепальної зброї.

Пропозиція запроваджує гармонізовані визначення та покарання, зокрема щодо фальсифікації обов’язкових маркувань та незаконного створення, придбання, володіння та поширення креслень для 3D-друку вогнепальної зброї.

Держави-члени, зокрема, повинні встановити верхню межу покарань за злочини, пов’язані зі зброєю, на рівні 2 років позбавлення волі – за створення, придбання, володіння та поширення 3D-креслень; 5 років – за володіння незаконною вогнепальною зброєю, її основними компонентами та боєприпасами; 8 років – за незаконний обіг і виготовлення незаконної вогнепальної зброї.

Комісія тепер працюватиме з Європейським парламентом і Радою, щоб сприяти якнайшвидшому досягненню згоди щодо цієї пропозиції.

