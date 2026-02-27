В ЕС представили новую директиву для борьбы с незаконным оборотом оружия

Европейская комиссия представила предложение директивы по борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия в ЕС и другими правонарушениями, связанными с оружием.

Об этом комиссия сообщила в четверг, пишет "Европейская правда".

Это первая законодательная инициатива, принятая в рамках Европейской стратегии внутренней безопасности – ProtectEU.

Сегодня в государствах-членах существуют существенные различия в определении и наказании преступлений, связанных с оружием, что приводит к фрагментированной правовой базе в ЕС.

Предложение будет способствовать гармонизации и повышению эффективности деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступлениями, связанными с оружием.

Кроме того, предложение устраняет пробел в отношении злоупотребления 3D-печатью для незаконного производства оружия.

Предложение никоим образом не изменяет и не влияет на действующие правила ЕС в отношении законного приобретения, владения и трансграничного перемещения огнестрельного оружия.

Предложение вводит гармонизированные определения и наказания, в частности в отношении фальсификации обязательных маркировок и незаконного создания, приобретения, владения и распространения чертежей для 3D-печати огнестрельного оружия.

Государства-члены, в частности, должны установить верхний предел наказаний за преступления, связанные с оружием, на уровне 2 лет лишения свободы – за создание, приобретение, владение и распространение 3D-чертежей; 5 лет – за владение незаконным огнестрельным оружием, его основными компонентами и боеприпасами; 8 лет – за незаконный оборот и изготовление незаконного огнестрельного оружия.

Комиссия теперь будет работать с Европейским парламентом и Советом, чтобы способствовать скорейшему достижению согласия по этому предложению.

Ранее сообщалось, что в правительстве Эстонии намерены ограничить продажу пневматического оружия и сигнальных пистолетов.

В Чехии парламент одобрил усиленный контроль за оружием после смертельной стрельбы.