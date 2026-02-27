Зеленський бачить вікно для досягнення миру до проміжних виборів у США

Президент Володимир Зеленський заявив, що бачить вікно можливостей для досягнення миру у російсько-українській війні до проміжних виборів у США.

Про це він сказав у інтерв’ю Sky News, пише "Європейська правда".

Зеленський заявив, що США мають силу, щоб покласти край війні, але повинні чинити більший тиск на Москву.

"Сполучені Штати навіть сильніші, ніж вони самі про себе думають. І я справді так вважаю. Вони дійсно можуть чинити тиск на Путіна. Вони можуть зупинити цю війну", – вважає він.

На запитання щодо того, наскільки Україна близька до досягнення миру – Зеленський висловив впевненість у тому, що наразі є вікно між теперішнім моментом і проміжними виборами в США в листопаді.

"Тепер я вважаю, що в нас є шанс. Між нами кажучи, що я насправді думаю про наступний рік… це залежить від цих місяців – чи матимемо ми можливість завершити війну до осені. До виборів – важливих, впливових виборів у Сполучених Штатах. Якщо вдасться досягти миру, то в нас є це вікно можливостей; зараз це вікно відкрите", – сказав він.

Також український президент описав стосунки зі своїм американським візаві Дональдом Трампом як "непрості", але підкреслив, що відносини України виходять за межі "особистостей".

Нагадаємо, 26 лютого секретар Ради національної оборони та безпеки та глава переговорної делегації України Рустем Умєров повідомив, що на зустрічі з представниками американського президента обговорювали підготовку до тристоронніх переговорів та питання післявоєнного відновлення.

За підсумками зустрічей Умєров разом із лідером фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією та представниками американської сторони Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером провели спільну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Після неї Зеленський повідомив, що наступний раунд тристоронніх переговорів очікується в Абу-Дабі на початку березня.