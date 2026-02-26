Зеленський: наступні переговори відбудуться в Абу-Дабі у березні

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступний раунд тристоронніх переговорів зі США та Росією заплановано провести на початку березня в Абу-Дабі.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав у вечірньому зверненні.

Президент повідомив, що провів розмови з секретарем РНБО Рустемом Умєровим та лідером фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією, а також з представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, які 26 лютого зустрілися у Женеві.

За словами Зеленського, вже є "більше готовності" до наступного раунду переговорів у тристоронньому форматі, ймовірно, в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Президент заявив, що ключовим завданням є підготовка зустрічі на рівні лідерів.

"Треба фіналізувати все, чого вдалося досягти для реальних гарантій безпеки, та підготувати зустріч на рівні лідерів. Саме такий формат може багато вирішити", – заявив він.

Нагадаємо, у середу, 25 лютого, президент України та США провели телефонну розмову, у якій обговорили підготовку до нового раунду перемовин.

За даними ЗМІ, під час дзвінка Дональд Трамп заявив Володимиру Зеленському, що хотів би, щоб війна закінчилась за місяць.

Також раніше ЗМІ повідомляли, що США хотіли б досягнути мирної угоди щодо війни в Україні до Дня своєї незалежності 4 липня, водночас український президент заявив, що не чув такої інформації.