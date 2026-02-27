Зеленский видит окно для достижения мира до промежуточных выборов в США

Президент Владимир Зеленский заявил, что видит окно возможностей для достижения мира в российско-украинской войне до промежуточных выборов в США.

Об этом он сказал в интервью Sky News, пишет "Европейская правда".

Зеленский заявил, что США имеют силу, чтобы положить конец войне, но должны оказывать большее давление на Москву.

"Соединенные Штаты даже сильнее, чем они сами о себе думают. И я действительно так считаю. Они действительно могут оказать давление на Путина. Они могут остановить эту войну", – считает он.

На вопрос о том, насколько Украина близка к достижению мира – Зеленский выразил уверенность в том, что сейчас есть окно между нынешним моментом и промежуточными выборами в США в ноябре.

"Теперь я считаю, что у нас есть шанс. Между нами говоря, что я на самом деле думаю о следующем году... это зависит от этих месяцев – будем ли мы иметь возможность завершить войну до осени. До выборов – важных, влиятельных выборов в Соединенных Штатах. Если удастся достичь мира, то у нас есть это окно возможностей; сейчас это окно открыто", – сказал он.

Также украинский президент описал отношения со своим американским визави Дональдом Трампом как "непростые", но подчеркнул, что отношения Украины выходят за рамки "личностей".

Напомним, 26 февраля секретарь Совета национальной обороны и безопасности и глава переговорной делегации Украины Рустем Умеров сообщил, что на встрече с представителями американского президента обсуждали подготовку к трехсторонним переговорам и вопросы послевоенного восстановления.

По итогам встреч Умеров вместе с лидером фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией и представителями американской стороны Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером провели совместный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После него Зеленский сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров ожидается в Абу-Даби в начале марта.