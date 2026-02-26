Умєров підбив підсумки зустрічей з представниками Трампа

Секретар Ради національної оборони та безпеки та глава переговорної делегації України Рустем Умєров повідомив, що на зустрічі з представниками американського президента обговорювали підготовку до тристоронніх переговорів та питання післявоєнного відновлення.

Про це, як пише "Європейська правда", Умєров написав в Telegram.

За словами Умєрова, переговори у Женеві 26 лютого відбувалися у двох форматах – окремо з американською стороною та тристороння зустріч за участі Швейцарії.

"Працюємо над фіналізацією безпекових параметрів, економічних рішень і узгоджених позицій, які мають стати основою для подальших домовленостей. Завдання – зробити наступну тристоронню зустріч за участі США та Росії максимально предметною", – написав посадовець.

Під час зустрічі сторони також обговорили економічний блок та довгострокові механізми підтримки України. Команди домовилися більш детально продовжать роботу над документом про відновлення, зокрема щодо майбутньої відбудови та інвестиційного плану.

За підсумками зустрічей Умєров разом із лідером фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією та представниками американської сторони Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером провели спільну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським.

Після неї Зеленський повідомив, що наступний раунд тристоронніх переговорів очікується в Абу-Дабі на початку березня.

Попередній раунд тристоронніх перемовин відбувся 17-18 лютого у Женеві. Секретар РНБО Рустем Умєров, який входить до переговорної делегації повідомив, що йшлося про можливі параметри завершення війни.