Левый блок во главе с премьером Дании близок к большинству на внеочередных выборах

Последние опросы общественного мнения накануне парламентских выборов в Дании, которые состоятся 24 марта, показали, что социал-демократы премьер-министра Метте Фредериксен приближаются к большинству с левыми партиями.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters, приводя данные двух опросов.

Согласно опросам Epinion и Megafon для телеканалов DR и TV2, левый блок во главе с Фредериксен получит 87-88 мест в 179-местном парламенте Дании. Это чуть меньше 90 мест, необходимых для большинства.

Правый блок во главе с министром обороны Троэльсом Лундом Поульсеном из Либеральной партии, по прогнозам двух опросов, получит 73-77 мест.

В парламенте есть еще четыре места от Гренландии и Фарерских островов, которые обычно воздерживаются от внутренней политики Дании, но могут стать решающими в случае результатов выборов, которые не определят убедительное большинство.

Традиционно партии объединяются в левый и правый блоки, но выборы 2022 года привели к созданию межпартийной коалиции социал-демократов, Либеральной партии и умеренных.

Коалиция потеряет большинство, поскольку ее поддержка в двух опросах снизилась на 13 и 15 процентных пунктов соответственно.

Поддержка социал-демократов Фредериксен подскочила от декабрьского минимума в 17% до 20,8% и 21,8% в двух опросах. Партия набрала 28% на выборах 2022 года.

Выборы определят, вознаградят ли избиратели Фредериксен за ее защиту датского суверенитета над Гренландией или будут критиковать ее правительство за пренебрежение внутренними проблемами.

Напомним, что Фредериксен в четверг объявила о досрочных выборах в стране, которые должны состояться 24 марта.

Она объяснила, что сейчас подходящий момент для голосования, поскольку страна испытывает значительное внешнеполитическое давление США из-за Гренландии.