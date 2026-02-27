Бельгія передала генератори для допомоги Києву

Бельгія передала Києву чотири генератори загальною потужністю 1,62 МВт, які використовуватимуть для потреб комунального підприємства "Київтеплоенерго".

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики, пише "Європейська правда".

Заступниця міністра енергетики України Валентина Москаленко під час передачі генераторів подякувала послу Бельгії Люку Якобсу та директору бельгійського агентства з міжнародного співробітництва Enabel в Україні Дірку Депре за обладнання та системну підтримку.

"Це не просто обладнання. Це своєчасна та практична підтримка, яка зміцнює стійкість енергетичної системи України тоді, коли наша критична інфраструктура продовжує зазнавати постійних атак", – зазначила Москаленко.

У понеділок, 23 лютого, уряд Італії передав Україні 10 електрогенераторів.

Також стало відомо, що Україна отримала 11 генераторів загальною потужність 2,4 МВт від уряду Азербайджану.