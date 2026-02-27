Бельгия передала генераторы для помощи Киеву

Бельгия передала Киеву четыре генератора общей мощностью 1,62 МВт, которые будут использовать для нужд коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики, пишет "Европейская правда".

Заместитель Министра энергетики Украины Валентина Москаленко во время передачи генераторов поблагодарила посла Бельгии Люка Якобса и директора бельгийского агентства по международному сотрудничеству Enabel в Украине Дирку Депре за оборудование и системную поддержку.

"Это не просто оборудование. Это своевременная и практическая поддержка, которая укрепляет устойчивость энергетической системы Украины тогда, когда наша критическая инфраструктура продолжает подвергаться постоянным атакам", – отметила Москаленко.

В понедельник, 23 февраля, правительство Италии передало Украине 10 электрогенераторов.

Также стало известно, что Украина получила 11 генераторов общей мощностью 2,4 МВт от правительства Азербайджана.