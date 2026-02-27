Опитування: понад 60% словаків негативно ставляться до РФ, США також під сумнівом

Громадяни Словаччини загалом демонструють прозахідну позицію щодо міжнародних інституцій, водночас їхнє ставлення до наддержав залишається переважно негативним.

Про це свідчать результати лютневого опитування агентства Focus, цитує Aktuality, пише "Європейська правда".

На початку лютого понад тисячу осіб були опитані щодо їхнього ставлення до Сполучених Штатів, Російської Федерації, Європейського Союзу та НАТО. Отримані дані свідчать про глибокі розбіжності між виборцями окремих політичних партій.

Загальні результати опитування показують, що ЄС є найпопулярнішою інституцією в Словаччині. Загалом 52% респондентів висловили симпатію або сильну прихильність до ЄС, ще 40% ставляться негативно.

До НАТО 51% респондентів мають позитивне ставлення, тоді як 39% опитаних висловлюють антипатію або сильну опозицію.

Опитування свідчить, що словаки значно критичніше ставляться до США та Росії. Більшість суспільства негативно сприймає обидві держави.

Зокрема, США лише 28% опитуваних сприймають позитивно, тоді як 60% висловлюють неприязнь або сильну опозицію.

РФ отримала гірші результати: лише 27% респондентів мають позитивне ставлення, а 61% висловлюють негативне ставлення. З цих 61% – 30% відчувають "сильну неприязнь".

Варто зазначити, що торік навесні писали, що понад 18% словаків хочуть перемоги Росії у її війні проти України.

Влітку опитування свідчило, що майже кожен третій словак допускає можливість, що Словаччина в майбутньому може приєднатися до Російської Федерації.

