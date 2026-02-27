Граждане Словакии в целом демонстрируют прозападную позицию в отношении международных институтов, в то же время их отношение к сверхдержавам остается преимущественно негативным.

Об этом свидетельствуют результаты февральского опроса агентства Focus, цитирует Aktuality, пишет "Европейская правда".

В начале февраля более тысячи человек были опрошены об их отношении к Соединенным Штатам, Российской Федерации, Европейскому Союзу и НАТО Полученные данные свидетельствуют о глубоких разногласиях между избирателями отдельных политических сил.

Общие результаты опроса показывают, что ЕС – самый популярный институт в Словакии. В целом 52% респондентов выразили симпатию или сильную приверженность ЕС, еще 40% относятся к нему отрицательно.

К НАТО 51% респондентов имеют положительное отношение, тогда как 39% опрошенных выражают антипатию или сильную оппозицию.

Опрос свидетельствует, что словаки значительно более критически относятся к США и России. Большинство общества негативно воспринимает оба государства.

В частности, США только 28% опрошенных воспринимают положительно, тогда как 60% выражают неприязнь или сильную оппозицию.

Результаты РФ хуже: только 27% респондентов относятся положительно, а 61% выражают негативное отношение. Из этих 61% – 30% испытывают "сильную неприязнь".

Стоит отметить, весной писали, что более 18% словаков хотят победы России в ее войне против Украины.

Летом опрос свидетельствовал, что почти каждый третий словак допускает возможность, что Словакия в будущем может присоединиться к Российской Федерации.

