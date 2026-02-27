Спікер парламенту Грузії звинуватив ЄС у шантажі

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі звинуватив Європейський Союз у "шантажі" громадян країни загрозою призупинення безвізового режиму.

Про це він сказав у п’ятницю, 27 лютого, під час спілкування із журналістами, цитує News Georgia, пише "Європейська правда".

Як зазначається, приводом для заяви Папуашвілі став лист президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, у якому вона підтвердила, що нещодавно введена часткове призупинення безвізового режиму з Грузією в перспективі може поширитися на всіх громадян країни.

За словами фон дер Ляєн, щоб уникнути такого сценарію, Брюссель очікує від влади Грузії кроків щодо поліпшення управління, зміцнення верховенства права та боротьби з корупцією.

"Головне послання цього шантажу таке: "грузинський народ, або ви підкоряєтеся нашій волі і робите те, що ми скажемо – ми будемо призначати вам суддів, прокурорів, змусимо вас узаконити одностатеві шлюби, як зараз вимагають від усіх, приймемо потрібні нам закони, скасуємо ті, які нам не подобаються, – або вам доведеться приходити в наші посольства за візами", – заявив Папуашвілі.

Він заявив, що вже 35 років європейські посадовці "вивчають" Грузію, але так і не зрозуміли суспільних настроїв.

"ЄС не перший, хто так з нами говорив – у різні періоди нашої незалежності нам закривали візи, вводили економічні санкції. Саме так: свобода або віза. Ось на якому шляху сьогодні стоїть Євросоюз в руках нинішнього керівництва – вони думають, що можна поставити народ перед таким вибором і очікувати, що він обере візу", – додав спікер парламенту Грузії.

Нагадаємо, у представленому у листопаді Єврокомісією пакеті звітів про розширення Грузію критикують найбільше. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що наразі Грузія є країною-кандидатом на членство в ЄС "лише за назвою".

Повідомляли, що у Грузії вирішили з 2 березня 2026 року ліквідувати Антикорупційне бюро, яке було створене у 2022 році за рекомендацією Євросоюзу, а також Службу захисту персональних даних.

У 2024 році в країні пройшли парламентські вибори, результати яких не визнали опозиційні партії Грузії, а також Європарламент.