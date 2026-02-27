Спикер парламента Грузии обвинил ЕС в шантаже

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил Европейский Союз в "шантаже" граждан страны угрозой приостановки безвизового режима.

Об этом он сказал в пятницу, 27 февраля, во время общения с журналистами, цитирует News Georgia, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, поводом для заявления Папуашвили стало письмо президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором она подтвердила, что недавно введенная частичная приостановка безвизового режима с Грузией в перспективе может распространиться на всех граждан страны.

По словам фон дер Ляйен, чтобы избежать такого сценария, Брюссель ожидает от властей Грузии шагов по улучшению управления, укреплению верховенства права и борьбе с коррупцией.

"Главное послание этого шантажа таково: "грузинский народ, или вы подчиняетесь нашей воле и делаете то, что мы скажем – мы будем назначать вам судей, прокуроров, заставим вас узаконить однополые браки, как сейчас требуют от всех, примем нужные нам законы, отменим те, которые нам не нравятся, – или вам придется приходить в наши посольства за визами", – заявил Папуашвили.

Он заявил, что уже 35 лет европейские чиновники "изучают" Грузию, но так и не поняли общественных настроений.

"ЕС не первый, кто так с нами говорил – в разные периоды нашей независимости нам закрывали визы, вводили экономические санкции. Именно так: свобода или виза. Вот на каком пути сегодня стоит Евросоюз в руках нынешнего руководства – они думают, что можно поставить народ перед таким выбором и ожидать, что он выберет визу", – добавил спикер парламента Грузии.

Напомним, в представленном в ноябре Еврокомиссией пакете отчетов о расширении Грузию критикуют больше всего. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что сейчас Грузия является страной-кандидатом на членство в ЕС "только по названию".

Сообщалось, что в Грузии решили с 2 марта 2026 года ликвидировать Антикоррупционное бюро, которое было создано в 2022 году по рекомендации Евросоюза, а также Службу защиты персональных данных.

В 2024 году в стране прошли парламентские выборы, результаты которых не признали оппозиционные партии Грузии, а также Европарламент.