Грецькому політику висунули звинувачення через слова про вживання екстазі у 1989 році

Ексміністру фінансів Греції та лідеру ліворадикальної партії "Рух за демократію в Європі" (ΜέΡΑ25) Янісу Варуфакісу висунули офіційне звинувачення після того, як він зізнався у вживанні екстезі кілька десятиліть тому.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Protothema.

Нещодавно в одному з подкастів Варуфакіс зізнався, що одного разу в 1989 році в Австралії він спробував екстазі.

"Я не такий, як Білл Клінтон, який сказав: "Я не вдихаю". На жаль, я трохи нудний. Я один раз вживав екстазі, і це було неймовірне відчуття, аж до наступного дня. У мене була неймовірна мігрень, не знаю, що мені дали, це було в Сіднеї, і я пам'ятаю, що це був дуже важливий момент, 1989 рік. Я пам'ятаю, як танцював 15-16 годин, ніби нічого не сталося, але потім тиждень страждав і більше не вживав", – розповів Варуфакіс.

Він також сказав, що раніше курив марихуану.

У зв’язку з цим висловлюванням Варуфакісу висунули офіційне обвинувачення у "провокації та рекламі наркотиків". Суд відбудеться 16 грудня 2026 року.

Його партія опублікувала заяву, в якій звинуватила консервативний уряд Греції у спробі змусити Варуфакіса замовкнути через суд.

"Ідея про те, що лідера політичної партії судять за те, що він згадував про свій досвід вживання психоактивних речовин багато десятиліть тому, не є випадковою та невинною помилкою", – сказав заявили ΜέΡΑ25.

Варуфакіс – професор економіки, який розлютив партнерів єврозони своїм нетрадиційним стилем та лекціями під час переговорів про фінансову допомогу на піку боргової кризи Греції у 2015 році.

Він зокрема заявляв, що "краще відріже собі руку", ніж підпише угоду з кредиторами.

