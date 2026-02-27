Греческому политику выдвинули обвинения из-за слов об употреблении экстази в 1989 году

Экс-министру финансов Греции и лидеру леворадикальной партии "Движение за демократию в Европе" (ΜέΡΑ25) Янису Варуфакису выдвинули официальное обвинение после того, как он признался в употреблении экстези несколько десятилетий назад.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Protothema.

Недавно в одном из подкастов Варуфакис признался, что однажды в 1989 году в Австралии он попробовал экстази.

"Я не такой, как Билл Клинтон, который сказал: "Я не вдыхаю". К сожалению, я немного скучный. Я один раз употреблял экстази, и это было невероятное ощущение, вплоть до следующего дня. У меня была невероятная мигрень, не знаю, что мне дали, это было в Сиднее, и я помню, что это был очень важный момент, 1989 год. Я помню, как танцевал 15-16 часов, как будто ничего не произошло, но потом неделю страдал и больше не употреблял", – рассказал Варуфакис.

Он также сказал, что ранее курил марихуану.

В связи с этим высказыванием Варуфакису выдвинули официальное обвинение в "провокации и рекламе наркотиков". Суд состоится 16 декабря 2026 года.

Его партия опубликовала заявление, в котором обвинила консервативное правительство Греции в попытке заставить Варуфакиса замолчать через суд.

"Идея о том, что лидера политической партии судят за то, что он упоминал о своем опыте употребления психоактивных веществ много десятилетий назад, не является случайной и невинной ошибкой", – сказали заявили ΜέΡΑ25.

Варуфакис – профессор экономики, который разозлил партнеров еврозоны своим нетрадиционным стилем и лекциями во время переговоров о финансовой помощи на пике долгового кризиса Греции в 2015 году.

Он, в частности, заявлял, что "лучше отрежет себе руку", чем подпишет соглашение с кредиторами.

