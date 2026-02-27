Еврокомиссар ответила, может ли Украина присоединиться к ЕС в активной фазе войны

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос прокомментировала возможность вступления Украины в ЕС в активную фазу войны.

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

Как отметила Кос, процесс вступления Украины в ЕС осложняется из-за оккупации части территории и того факта, что РФ включила эти регионы в свою конституцию.

"Но у Евросоюза есть большое пространство для гибкости, и мы – когда это необходимо – найдем рабочие решения даже для самых сложных вызовов. Я напомню: мы предоставили Украине статус кандидата, зная об оккупации части вашей страны. Более того, мы сделали это в 2022 году в том числе в ответ на оккупацию части Украины", – подчеркнула еврокомиссар.

Она убеждена, что Украина должна присоединиться к ЕС, и "никто не может лишить вас и ваш народ права решать свое собственное будущее".

В этом же интервью Марта Кос говорила, что решение о возможном скором вступлении Украины в ЕС будут принимать страны-члены.

Она также рассказала, что проект новых правил процесса расширения ЕС будет представлен через несколько месяцев.

