Кос рассказала, могут ли разъединить Украину и Молдову на пути к вступлению в ЕС

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что в процессе вступления в ЕС Украину и Молдову не будут разъединять, однако это может измениться, если Украина замедлится во внедрении необходимых реформ.

Об этом еврокомиссар рассказала в интервью "Европейской правде".

Она напомнила, что Украина и Молдова вместе начинали свой путь к членству в ЕС и сейчас остаются вместе в этом процессе.

"А дальше – увидим в то время, когда вы будете внедрять реформы. Вы же знаете, что вступление в ЕС – это процесс, основанный на заслугах. И если Украина будет идти к вступлению с такой же скоростью, как Молдова – то вы останетесь вместе. Если нет – то ваши пути разойдутся", – отметила Кос.

На вопрос, останутся ли Украина с Молдовой вместе при новом подходе к процессу расширения ЕС, Кос ответила, что это будет решать Еврокомиссия со странами-членами.

"Лично я считаю, что среди кандидатов есть четыре лидера – это Черногория, Албания, Украина и Молдова", – сказала она, добавив, что эти страны и должны оставаться вместе на пути к членству.

В то же время Кос указала, что в процессе вступления Черногория и Албания находятся намного дальше, чем Украина.

"Но хотя пока вы отстаете – не волнуйтесь, отставание можно наверстать", – заверила еврокомиссар.