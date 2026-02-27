В ЕС объяснили, что будет с временной защитой для украинских мужчин призывного возраста

Решение о предоставлении украинцам временной защиты в Европейском Союзе, принятое 27 государствами ЕС до марта 2027 года, одинаково применяется ко всем украинцам, без исключений в отношении мужчин призывного возраста.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" в Брюсселе, заявил спикер Европейской комиссии Маркус Ламмерт.

Мужчины призывного возраста смогут пользоваться правами временной защиты в ЕС, пока длится его действие, пояснили в Еврокомиссии.

"Временная защита – это решение, принятое нами на уровне ЕС и на уровне государств-членов до 2027 года, то есть до марта следующего года. Действующие правила остаются в силе, и это все, что я могу сказать на данный момент", – заявил Ламмерт, отвечая на вопрос о возможности отказа в предоставлении временной защиты украинским мужчинам призывного возраста.

Он подтвердил, что законодательство о временной защите в ЕС при его применении не делает разницы между женщинами, детьми или мужчинами, независимо от их возраста.

Как сообщала "Европейская правда", по данным Евростата, по состоянию на конец 2025 года в ЕС имели временную защиту 4,35 млн украинцев.

По численности принятых украинцев на первых местах – Германия, Польша и Чехия; относительно собственного населения – Чехия, Польша и Словакия.

Из Германии уже выехали почти полмиллиона украинцев, которые оформляли там временную защиту.

