СМИ: Германия расширит полномочия правоохранительных органов для борьбы с кибератаками

Германия примет закон, который предоставит Федеральной полиции и Федеральному уголовному управлению (BKA) больше полномочий для борьбы с кибератаками, которые в основном исходят из России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Der Spiegel, которое ознакомилось с текстом законопроекта.

Министр внутренних дел Александер Добриндт ранее объявил, что Германия должна быть лучше оснащена для защиты от кибератак из-за рубежа, которые, по подозрению немецких спецслужб, часто исходят из России.

Хотя закон не позволяет начинать масштабные киберконтратаки, он обеспечит правоохранительным органам расширение полномочий, в частности разрешение перенаправлять трафик данных и отключать ИТ-системы хакеров.

В серьезных случаях, касающихся общественной безопасности или чувствительных объектов, разрешается удалять или изменять данные, в частности на иностранных серверах. Ранее для этого нужно было долго ждать решения суда, которое после принятия закона будет выдаваться в течение трех дней.

Федеральное ведомство по информационной безопасности Германии (BSI) будет уполномочено проводить "охоту на угрозы", что позволит ему выявлять и противодействовать подготовке к кибератаке на ранней стадии.

Законопроект также обязывает поставщиков цифровых услуг и интернет-провайдеров сотрудничать с правительством в вопросе киберпреступлений. Нарушения будут наказываться штрафами до 20 миллионов евро.

Накануне сообщалось, что Германии проголосовал за предоставление Вооруженным силам более широких полномочий по перехвату и сбиванию беспилотников, нарушающих воздушное пространство страны.

Также стало известно, что Германия принимает меры для укрепления своей внешней разведки, стремясь наделить ее новыми широкими полномочиями в рамках подготовки к возможному разрыву отношений с США.