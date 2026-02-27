У Норвегії за терористичними підозрами затримали 17-річного юнака

У Норвегії затримали 17-річного хлопця, якого підозрюють у плануванні теракту.

Як повідомляє NRK, пише "Європейська правда", про це у п’ятницю заявили у Норвезькій поліційній службі безпеки PST.

27 лютого повідомили, що у четвер в регіоні Ругаланн затримали та забрали на допит 17-річного юнака, якому інкримінують підготовку до теракту.

Паралельно з затриманням провели обшук і вилучили певні докази, проте деталей з цього приводу не наводять, як і конкретики щодо його ймовірних планів.

"Звинувачений постане перед окружним судом за клопотанням про тримання під вартою на підтаві ризику втрати доказів", – зазначили у службі.

У Нідерландах на початку лютого заарештували 15 людей за заклики до тероризму у TikTok.

У Туреччині в останні дні 2025 року затримали сотні підозрюваних у причетності до ІДІЛ.