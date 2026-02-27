В Норвегии по подозрению в терроризме задержали 17-летнего юношу

В Норвегии задержали 17-летнего парня, которого подозревают в планировании теракта.

Как сообщает NRK, пишет "Европейская правда", об этом в пятницу заявили в Норвежской полицейской службе безопасности PST.

27 февраля сообщили, что в четверг в регионе Ругаланн задержали и забрали на допрос 17-летнего юношу, которому инкриминируют подготовку к теракту.

Параллельно с задержанием провели обыск и изъяли определенные доказательства, однако подробности по этому поводу не приводят, как и конкретики относительно его вероятных планов.

"Обвиняемый предстанет перед окружным судом по ходатайству о содержании под стражей на основании риска утраты доказательств", – отметили в службе.

